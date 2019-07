Sonego è un muro! Annulla otto match point, supera Delbonis e vola al secondo turno

Un match epico quello vinto da Lorenzo Sonego contro l’argentino Federico Delbonis nel primo turno del torneo ATP 250 di Kitzbuhel: sulla terra battuta outdoor austriaca l’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, supera il sudamericano dopo una battaglia lunga tre ore e quaranta minuti con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4), ed al secondo turno affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena.

Nel primo set Sonego parte davvero male, perdendo i primi due turni al servizio, ritrovandosi subito sotto 0-4. A questo punto però la partita cambia volto, con l’italiano che piazza subito un parziale di dodici punti a quattro recuperando entrambi i break di ritardo, riportandosi 3-4. L’azzurro serve per l’aggancio, perdendo però nuovamente il servizio, allora tocca a Delbonis andare a servire per il set sul 5-3, ma l’argentino a 15 subisce l’ennesimo controbreak, con Sonego che finalmente riesce a ricucire il gap sul 5-5. Si va al tiebreak ed ancora una volta l’azzurro parte male, andando sotto 0-2. Arriva la reazione di Sonego, che sale 3-2 con due servizi a disposizione, ma Delbonis trova subito il 3-3. Il minibreak decisivo lo ottiene però ancora Sonego, scappando 5-3 e chiudendo poi al primo set point sul 7-4 dopo un’ora e dieci minuti di battaglia.

Nella seconda frazione per sei giochi non vi sono palle break, e questa è una notizia, visto l’andamento del primo parziale, poi tra settimo ed ottavo gioco si assiste ad uno scambio di break, con Sonego che va sotto e poi è bravo a reagire immediatamente. Senza ulteriori sussulti si arriva nuovamente al tiebreak. Ancora una volta Sonego parte male, trovandosi sotto 1-4, con due minibreak di ritardo. L’azzurro ne riesce a recuperare uno soltanto e così Delboonis restituisce il 7-4 della prima frazione in un’ora e sei minuti di gioco.

Nel parziale decisivo per nove giochi non vi sono break point, poi ancora una volta nel finale la partita si infiamma: Sonego, servendo nei giochi pari, è costretto ad andare alla battuta per rimanere nel match, ed il decimo game diventa una battaglia lunga 14 punti, nel quale l’azzurro annulla quattro match point e centra il 5-5 alla prima opportunità. Il sudamericano tiene rapidamente la battuta ed ancora una volta Sonego si ritrova a dover servire per restare nel match: altra battaglia lunga 20 punti, altri quattro match point annullati, ed alla quarta occasione l’azzurro si guadagna il tiebreak. Apertura con l’immediato minibreak ottenuto dall’italiano, bravo a non tremare poi al servizio e salire prima 3-0 e poi 5-2. Neppure l’argentino molla, riportandosi sul 2-3 e poi sul 4-5 col servizio a disposizione, ma Sonego arriva al match point sul 6-4 ed alla prima occasione porta a casa l’incontro, ancora per 7-4, dopo un’ora e ventiquattro minuti.

Alcune statistiche per rendere l’idea della battaglia in campo: giocati 271 punti, dei quali 139 vinti da Delbonis contro i 132 di Sonego, con l’azzurro che deve giocare al servizio 152 quindici contro i 119 dell’avversario. La differenza la fanno le palle break salvate, con l’italiano che ne annulla dodici (otto delle quali erano match point), contro le due sole cancellate dal sudamericano.