ATP Pune: Caruso rimonta e supera Ramanathan, approdando al secondo turno

Salvatore Caruso vince il suo ottavo incontro sul circuito maggiore in carriera. All’esordio nell’ATP 250 di Pune, in India, il siciliano testa di serie numero 7, batte con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in due ore e 25 minuti l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 182 della classifica mondiale. Al secondo turno per lui ci sarà uno tra il ceco Jiri Vesely e l’altro indiano, beneficiario di una wild card, Arjun Kadhe.

Il primo set comincia nel segno della battaglia: sull’1-1 Caruso ha due palle break, entrambe non sfruttate, in un game che dura 18 punti; subito dopo è Ramanathan ad averne cinque, di cui tre consecutive, annullate però con personalità dall’azzurro, che si esibisce anche in un paio di ottimi punti per salvarsi. Il sesto game, però, non sorride al siciliano, che perde la battuta a 30. L’indiano rischia di non sfruttare il vantaggio proprio quando serve per chiudere il parziale, finendo sotto 15-40, ma si toglie dai guai con il servizio e intasca il 6-3.

Dopo cinque giochi con qualche spunto interessante, sebbene privi di veri rischi per i due giocatori, del secondo set, il sesto vede Caruso spingere bene con il rovescio, procurarsi due palle break e sfruttare la seconda per salire sul 4-2. Il numero 8 d’Italia conferma il proprio vantaggio con brillantezza nel turno di servizio successivo, ma sul 5-3 comincia sullo 0-30 anche a seguito di un doppio fallo. Una gran risposta di dritto di Ramanathan è la causa del 30-40, ma l’azzurro è pronto e con servizio e dritto cancella la chance. L’indiano approfitta di un altro doppio fallo per avere di nuovo una palla break, che stavolta va a segno perché Caruso mette il rovescio in rete. L’italiano, però, una volta alla risposta gioca due ottimi punti, per poi approfittare di un dritto in rete e di un maldestro serve&volley di Ramanathan per vincere il decimo game a zero, il set per 6-4 e portare l’incontro al terzo.

Per buona parte del terzo set si vive sull’orlo dell’equilibrio, con i due giocatori che non riescono a mettersi in gran difficoltà fino al 4-3. L’ottavo game è il primo che va ai vantaggi, con Caruso che arriva per due volte a due punti dal break, senza però avere reali possibilità di andare oltre. Anche sul 5-4 per il siciliano si va ai vantaggi, con Ramanathan, che spreca un vantaggio di 40-0 per poi riuscire a chiudere, con spettacolo annesso, il game. L’azzurro rischia tantissimo sul 5-5, annullando due palle break, ma trovando buone risposte dal servizio nel momento opportuno. Il tie-break sembra vicino, ma sul 6-5 Caruso ha due match point ed è il secondo quello che lo porta al secondo turno.

federico.rossini@oasport.it