ATP Pune: Kevin Anderson piega Ivo Karlovic in tre set e vince il titolo

Missione per compiuta per il sudafricano Kevin Anderson. Il n.6 del mondo si è imposto nella Finale dell’ATP di Pune (India) contro il croato Ivo Karlovic (n.100 del mondo). Il finalista di Wimbledon 2018 ha piegato il rivale al termine di un confronto lottatissimo, durato 2 ore e 47 minuti di partita, con lo score di 7-6 (4) 6-7 (2) 7-6 (5). Una battaglia nei tie-break che ha sorriso al tennista nativo di Johannesburg.

Nel primo parziale, come da previsione, il match è dominato dai servizi. Entrambi hanno nel fondamentale un grande punto di forza e le statistiche parlano chiaro: 11 ace per il croato e 6 per il sudafricano. L’epilogo al tie-break è inevitabile ed Anderson è bravissimo a sfruttare un paio di passaggi a vuoto del rivale per creare lo strappo decisivo e ad aggiudicarsi la frazione (7-4). Stessa storia, stesso mare nel secondo set con Kevin, però, leggermente più convincente in risposta con le quattro palle break costruite ma non sfruttate. Un dato che gli costa caro, con Karlovic che domina nel secondo tie-break (7-2), forte di 11 ace in totale.

Nel terzo set si ripete il medesimo andamento anche se il croato si ritrova a dover salvare due match point. Nel tie-break, il terzo di questa partita infinita, è Anderson a spuntarla, conquistando due mini-break nella fase calda e chiudendo la pratica sul 7-5, potendo festeggiare il successo finale.

