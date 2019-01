Ivo Karlovic senza età: a quasi 40 anni sfiderà in finale Kevin Anderson

Per Ivo Karlovic l’età è un numero che, semplicemente, non esiste. Il croato raggiunge la finale dell’ATP 250 di Pune (India) battendo il belga Steve Darcis: per trovare, nell’Era Open, un finalista di un torneo più vecchio di lui, che supererà la soglia dei 40 anni fra 54 giorni, bisogna tornare al 1977. Allora il leggendario Ken Rosewall arrivò a giocare l’ultimo atto a Sydney all’età di 42 anni e fu sconfitto da un altro nome che ha fatto la storia di questo sport, ossia Jimmy Connors. Karlovic, per conquistare il titolo, ha un ultimo, duro ostacolo: il sudafricano Kevin Anderson, giustiziere del francese Gilles Simon.

Nel suo incontro, Karlovic conquista il primo set al tie-break a suon di ace (17) dopo aver mancato tre palle break distribuite tra quinto e settimo game. Nel secondo parziale la musica cambia, con il croato che manca l’opportunità di salire sul 2-0 e viene punito poco dopo Darcis, che gli strappa la battuta nel settimo gioco e rimanda la conclusione dell’incontro al terzo set. Al gigante di Zagabria basta un solo break, quello del terzo game, per terminare senza particolari problemi la contesa: 7-6(3) 4-6 6-3, un altro pezzo di storia è scritto con 33 ace complessivi nell’arco del match.

Meno tortuosa, invece, la partita di Anderson, il quale, dopo aver concesso una palla break a Simon nel terzo gioco, va invece a sfruttarla nell’ottavo, quando toglie il servizio a zero al francese, conquistando con rapidità il primo set. Il sudafricano, nel quinto game del secondo parziale, ripete l’operazione, che però non porta alla conclusione veloce del match perché Simon ha ancora un asso nella manica chiamato break del 4 pari. Si va così al tie-break, che Anderson domina e chiude velocemente per siglare il definitivo 6-3 7-6(3) e giocarsi la prima finale dell’anno, oltre che diciannovesima della carriera (curiosamente, lo stesso numero di quelle giocate da Karlovic).

