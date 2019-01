Tennis, ATP 250 Pune: Simone Bolelli sconfigge Istomin e vola al secondo turno

Simone Bolelli si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune, Capodanno vincente per l’azzurro sul cemento indiano dove ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con un doppio 6-4 e al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar che ieri aveva regolato il moldavo Radu Albot. Si preannuncia un incontro molto difficile per il nostro portacolori che proviene dalle qualificazioni e che dovrà fronteggiare la testa di serie numero 7 del torneo asiatico.

Bolelli, numero 141 del ranking ATP, ha avuto la meglio nei confronti di un giocatore che lo precede di 49 piazze nella classifica internazionale mettendo in mostra un ottimo tennis: nel primo set ha concretizzato al meglio il break point avuto nel secondo game, sui suoi successivi turni in battuta ha concesso appena tre punti e ha portato a casa il parziale; nella seconda frazione ha rubato subito il servizio all’avversario, ha poi difeso due palle del contro-break e si è issato sul 4-2 con grande autorevolezza, ha perso il servizio nel corso del settimo gioco ma ha prontamente restituito il favore e sul 5-3 non si è più voltato indietro.