Tennis, ATP Pune 2019: Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale, battuto Ofner

Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner.

Il tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, che ieri aveva impiegato poco più di un’ora e mezza di gioco per battere il nordamericano Schnur con lo score di 6-3 7-6 (5), oggi è costretto ad un match ancor più tirato per avere ragione dell’austriaco Ofner, che cede soltanto dopo due ore di aspra battaglia.

Il punteggio finale odierno recita 7-6 (4) 7-5 per l’azzurro, con il primo set in totale equilibrio, risolto soltanto al termine di un tie break a sua volta molto equilibrato nel quale per portare a casa il parziale all’azzurro basta un solo punto vinto in risposta. Medesimo canovaccio nel secondo set, ma proprio quando sembra essere scritto un nuovo tie break, l’azzurro trova lo strappo decisivo al termine di un infinito dodicesimo game.

Nel primo turno del tabellone principale l’italiano attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che sarà uno tra l’uzbeko Denis Istomin, il ceco Jiri Vesely, il transalpino Benoit Paire, numero 5 del seeding, ed il bombardiere croato Ivo Karlovic.

