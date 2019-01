Tennis, ATP Pune: Simone Bolelli esce di scena al secondo turno, vince Munar

Termina al secondo turno dell’ATP di Pune (India) l’avventura del nostro Simone Bolelli (n.141 ATP). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-0 dallo spagnolo Jaume Munar in 1 ora e 17 minuti di partita. Un incontro che, di fatto, si è deciso nel primo parziale quando il nostro portacolori si è trovato anche avanti di un break ma poi ha ceduto nella fase decisiva. La seconda frazione è stata una vera e propria “mattanza” per Bolelli, come il 6-0 in favore dell’iberico evidenzia.

Nel primo set l’avvio dell’emiliano è a corrente alternata: qualche errore di troppo specie con il rovescio non gli consente di trovare il ritmo giusto. Tuttavia, nel quinto game, grazie al suo eccellente dritto, Simone concretizza in maniera eccellente la palla break, portandosi sul 4-2. Sfortunatamente, però, qualcosa si inceppa nei turni al servizio e la risposta di Munar si rivela un’arma letale. Arriva infatti il controbreak nell’ottavo gioco e il sorpasso nel dodicesimo, con un turno in battuta ceduto a zero dall’italiano. Il 59% dei punti conquistati con la prima di servizio evidenzia tutte le difficoltà nel fondamentale del 33enne nativo di Bologna.

Nel secondo set purtroppo va in scena il soliloquio dello spagnolo. Simone sparisce letteralmente dal campo non trovando più la misura dei propri colpi e consegnandosi di fatto all’avversario che, con la sua regolarità, conquista l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra la testa di serie n.1 Kevin Anderson e il serbo Laslo Djere (n.93 ATP).

