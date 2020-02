ATP Pune 2020: impresa di Roberto Marcora, battuto Benoit Paire

Si chiude con la grande impresa di Roberto Marcora il quadro degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune: sul cemento indiano il qualificato azzurro supera il numero 1 del tabellone e 19 mondiale, il transalpino Benoit Paire, sconfitto con un duplice 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco.

Domani ai quarti il tennista italiano sfiderà l’australiano James Duckworth, numero 6, capace di liberarsi del nipponico Taro Daniel in rimonta con lo score di 6-7 7-6 6-3 al termine di due ore e cinquantacinque minuti di aspra battaglia sportiva. La sfida vedrà ancora una volta l’azzurro partire da sfavorito.

La testa di serie numero 4, il sudcoreano Soon Woo Kwon, dà un dispiacere al pubblico di casa, superando l’indiano Prajnesh Gunneswaran, imponendosi con lo score di 6-3 7-6, e domani ai quarti affronterà il bielorusso Egor Gerasimov, numero 8, che batte in rimonta il qualificato serbo Nikola Milojevic per 2-6 6-3 6-2.

ATP Pune – Ottavi di finale

Roberto Marcora batte Benoît Paire 6-4 6-4

James Duckworth batte Taro Daniel 6-7 7-6 6-3

Soon Woo Kwon batte Prajnesh Gunneswaran 6-3 7-6

Egor Gerasimov batte Nikola Milojevic 2-6 6-3 6-2

