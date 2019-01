Avanti facile Djokovic a Doha, già eliminati Thiem e Kachanov

Debutto vincente per il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, nel Qatar ExxonMobil Open, 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 di dollari. Il serbo, vincitore del torneo già nel 2016 e 2017, si è sbarazzato per 6-1, 6-2 in appena 55 minuti del bosniaco Damir Dzumhur, numero 47 del mondo. Nole affronterà così al secondo turno l'ungherese Marton Fucsovics, numero 36 del mondo, che ha superato Copil in due set.

Non sono mancate però le sorprese in questa giornata, con l'eliminazione di due delle principali teste di serie. Il russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, ha ceduto per 7-6(7), 6-4, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, allo svizzero Stan Wawrinka, attualmente numero 66 del mondo, che si era imposto sempre in due set sul 22enne moscovita anche negli ottavi a San Pietroburgo lo scorso autunno. Poi nel match che chiudeva il programma, l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo e 2 del tabellone, è stato sconfitto per 6-3, 7-5, in un'ora e 26 minuti, dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 55 del ranking, che lo aveva già battuto due anni fa nei quarti di finale a Rotterdam.

