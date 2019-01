Bautista batte Djokovic in rimonta e piazza il clamoroso upset in semifinale a Doha

Clamoroso in Qatar! Roberto Bautista Agut stacca il pass per la finalissima dell’ATP 250 di Doha battendo per due set a uno (3-6, 7-6, 6-4) il numero uno del mondo Novak Djokovic nella prima semifinale di Doha. Ora il tennista spagnolo attende al varco il vincitore dell’altra semifinale, quella tra il nostro Marco Cecchinato e il favorito d’obbligo della vigilia Tomas Berdych.

La rabbia di Djokovic - 2018Getty Images

Dopo aver chiuso il primo set sul punteggio di 6-3 in appena 39 minuti di gioco sul ventosissimo campo da gioco qatarino sfruttando un servizio più che efficiente (62 % di prime in campo, dodici punti sulle sedici prime messe in campo) il serbo cala vistosamente nel secondo parziale prestando il fianco alla rimonta dello spagnolo.

Annullate due palle break, Djokovic conquista il break nel settimo gioco domando un Bautista Agut più aggressivo rispetto al primo set, a tal punto che il 24 del mondo piazza il controbreak e rende sempre più dura la vita a un avversario insolitamente "falloso" fino a sprecare un set point mandando sul nastro una comoda palla corta. Si va spediti al tie break dove Bautista Agut chiude meritatamente sull'8-6 dopo aver dilapidato un ulteriore set point.

Pronti, via e Bautista brekka subito Djokovic a testimomianza che ormai l'inerzia del match è cambiata. Quella dello spagnolo è una vera e propria cavalcata trionfale sino al 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco; il serbo non riesce infatti a rientrare in partita perchè l'avversario è ormai in preda a una sorta di trance agonistica, solido al servizio e da fondo campo dove non fa che scagliare palle pesantissime nell'altra metà campo.

Lo spagnolo di Castillon de la Plana è solito partire a razzo in stagione: 5 degli 8 titoli in carriera sono arrivati infatti tra gennaio e marzo. Spagnolo atipico, peraltro, Bautista Agut: solo 2 finali su 15 complessive le ha disputate sulla terra. Dopo essersi sbarazzato di Wawrinka è arrivato lo scalpo di Djokovic: non c'è dubbio, Roberto Bautista Agut è l'uomo del momento, mentre Djokovic paga le fatiche di questi giorni qatarini.