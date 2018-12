Berrettini ko contro Bautista, Verdasco stende Lorenzi; perde anche Seppi contro Rublev

E’ ufficialmente ricominciata la stagione del tennis, quello vero. Nessuna esibizione varia, ma tornei ATP con punti veri e propri e indicazioni verso il primo slam stagionale, al via tra 15 giorni esatti a Melbourne.

Non benissimo le prime due uscite per i colori azzurri. A Doha, dove erano in campo da lucky loser sia Matteo Berrettini che Paolo Lorenzi, entrambi i tennisti italiani sono stati eliminati.

Il match più interessante era forse quello non prodotto perché non coperto dalle telecamere. Berrettini risfidava infatti Bautista-Agut nel remake della finale di Gstaad che la scorsa estate era valsa al romano il primo titolo ATP della sua giovane carriera. Questa volta ha vinto Bautista-Agut che si è imposto col punteggio di 6-1, 6-4. Lo spagnolo si è confermato molto temibile, come in ogni inizio di stagione del resto. Nella sua carriera proprio in gennaio sono arrivati 3 degli otto titoli conquistati complessivamente.

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

Si è arreso anche Paolo Lorenzi, che nulla ha potuto contro la testa di serie n°8 Fernando Verdasco. In un match tra due veterani del circuito, ha prevalso Verdasco che si è imposto per 6-3, 6-4. Lorenzi era partito un break sopra, ma due turni di servizio consecutivi persi sul più bello gli sono costati il primo set. Dopo break e controbreak iniziale nel secondo, invece, l’azzurro ha perso il servizio nel settimo game.

Anche Andreas Seppi finisce ko contro il talentuoso russo Rublev (classe '97) in appena due set (7-5, 6-1). Il trentino combatte ad armi pari nel primo set, almeno fino al nono game, ma il tennista azzurro fallisce una palla set che favorisce il ritorno e la fuga del moscovita. Nel secondo set, poi, non ci sono storie con il russo che chiude la contesa con il punteggio di 6-1 nel giro di 23 minuti.