Cecchinato implacabile: è in semifinale a Doha

Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych.

Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ingiocabile al servizio, ma non riesce ad essere incisivo in risposta, con il serbo che trova sempre la prima e spesso va al corpo (soprattutto da sinistra). Così dopo appena 15 minuti di gioco, con pochissimi scambi prolungati, si è già sul 3-3. Si prosegue sulla stessa falsariga, poi nel nono gioco l’italiano si trova sotto 15-30 al servizio, ma trova tre punti consecutivi e si porta 5-4, costringendo il serbo ad andare a servire per restare nel match. Altro momento difficile al servizio per Cecchinato sul 5-5, quando è chiamato a risalire da 0-30, ma ancora una volta l’azzurro si salva. L’epilogo più giusto per il primo set è il tie break: Cecchinato trova subito due minibreak consecutivi e va 3-0, non trema al servizio e scappa 5-0. Un magnifico colpo lungolinea regala cinque set point all’italiano, che chiude alla seconda occasione per 7-2 dopo tre quarti d’ora di battaglia sportiva.

Dopo un primo parziale dominato dal servizio, il secondo si apre con Cecchinato avanti in risposta 15-40, ma il serbo porta il game ai vantaggi, dove annulla altri due break point all’avversario. Il quinto però è quello buono e l’italiano si porta avanti 1-0. Stesso canovaccio, a parti invertite, nel secondo game, con Lajovic avanti 15-40, ma Cecchinato infila quattro punti e va 2-0. Il balcanico interrompe l’emorragia vincendo il terzo game, ma l’azzurro ha una marcia in più e dopo aver confermato lo strappo, nel quinto gioco va addirittura avanti 0-40 per chiudere alla seconda opportunità e volare sul 4-1 pesante. Il 5-1 arriva rapidamente, poi il serbo allunga il match tenendo il servizio, ma Cecchinato non regala nulla e chiude 6-2 in appena mezz’ora di gioco regalandosi la semifinale.

L’azzurro mette in campo l’80% di prime, trovando il punto nel 77% dei casi. Unica statistica in favore del serbo quella degli ace, 6 contro 4, ma Lajovic commette anche l’unico doppio fallo dell’incontro. Sorride ovviamente all’azzurro anche il computo totale dei punti vinti, per 66 a 53.