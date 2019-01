Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi

Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e l’argentino Guido Pella.

Nel primo set l’andamento è equilibrato ma l’italiano riesce ad essere più incisivo in risposta mettendo in difficoltà il proprio rivale soprattutto nel quinto game, quando Stakhovsky è costretto ad annullare ben 2 palle break. Un andamento al servizio difficoltoso per il giocatore dell’Est che deve fare i conti con un Cecchinato in palla e attento nello scambio. Il break è nell’aria e si tramuta in realtà nel nono game quando il nostro portacolori, forzando il ritmo, strappa il servizio all’avversario. Sullo score di 6-4, poi, archivia la pratica della prima frazione di gioco forte di 5 ace e del 90% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Nel secondo set Cecchinato prende decisamente il comando delle operazioni. Il numero degli errori dell’ucraino cresce sensibilmente e questo consente all’azzurro di giocare con maggior sicurezza. I break arrivano puntuali nel terzo e nel settimo game, logica conseguenza dell’andamento del parziale. Sicuro del fatto suo e sempre estremamente consistente alla battuta (76% dei punti ottenuti con la prima), il 25enne nativo di Palermo, annullando un break point, concretizza al meglio il vantaggio, chiudendo sul 6-2 e mettendo in bella mostra un ottimo tennis.

