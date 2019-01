La finale di Doha poteva essere Djokovic-Cecchinato, il remake dell'epica vittoria del nostro Marco al Roland Garros del 3018. E invece no: la partita che non ti aspetti sarà tra Roberto Bautista Agut e Tomas Berdych, che sembra già al top della forma e che dalla sua ha un servizio di rara efficacia (12 ace). In un'ora e mezza di gioco, vince Berdych col punteggio di 7-6 (6) 6-3.

Nel primo set il tennis espresso da entrambi i giocatori è di altissima qualità e c’è un sostanziale equilibrio delle forze in campo. Nel quarto game l’italiano ottiee la sua prima palla break, che però Berdych annulla, e dovrà aspettare due game per riuscire a strappare il servizio all’avversario e volare sul 4-2. La reazione del ceco è immediata e arriva subito il controbreak, anche se sulla quarta palla break e con un lungolinea imprendibile. I due poi procedono on serve fino al tiebreak, dove le cose si mettono subito bene per Cecchinato. Il siciliano infatti ottiene subito il minibreak sul 2-0 e sul 6-3 ha tre set point; i primi due vengono annullati da due ace di Berdych, il terzo invece, sul servizio dell’azzurro, trova una deliziosa volée di rovescio di Berdych che riporta il punteggio sul 6-6. Il ceco torna a servire e con due errori di dritto di Cecchinato si porta a casa il primo set per 8-6.

Forse sfiduciato dale occasioni non finalizzate, il palermitano non si libera del trend negativo e in apertura di secondo set continua a commettere errori che lo portano a perdere subito il servizio; dopo una gran fatica, riesce finalmente a portare a casa un game per il 3-1 in favore dell’avversario. Finalmente arrivano dunque i segnali di ripresa da parte dell’azzurro, ma Berdych non cede terreno e sul 5-2 Cecchinato va a servire per rimanere nel match. Il game si fa tutto in salita perché Berdych va subito 0-40 e ha tre match point a disposizione; il siciliano li annulla tutti e tre e poi al primo vantaggio va a prendersi il game per il 5-3. Berdych va a servire quindi per il match; come già detto, però, il servizio di Berdych è devastante e per Ceck non c’è scampo.

A Marco resta la soddisfazione di un match giocato alla pari per lunghi tratti contro un top player e quindi di non aver nulla da recriminare a parte quel piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set. Il bottino, inoltre, si fa comunque ricco perché da lunedì per Cecchinato arriverà il nuov best ranking: sarà il 18° della classifica ATP.