Djokovic approda ai quarti di finale: vittoria in rimonta contro Fucsovics

Novak Djokovic ha staccato il pass per i quarti di finale del 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 attualmente in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile.

Il serbo, primo favorito del torneo, numero 1 del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, si è imposto in rimonta (4-6 6-4 6-1 il punteggio, in due ore esatte di gioco) sull'ungherese Marton Fucsovics, numero 36 Atp. Dopo lo spavento il fuoriclasse serbo ha ingranato dunque la marcia giusta ritrovando il suo tennis; ora il "Djoker" affronterà ai quarti il tennista georgiano numero 21 del mondo Nikoloz Basilashvili. Nel torneo, ricordiamo, figura ancora in tabellone il nostro Marco Cecchinato.