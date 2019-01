Djokovic approda in semifinale, ma non sfiderà Wawrinka

Novak Djokovic è approdato al penultimo atto del 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile, per la quarta volta. Il serbo numero 1 del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017 si è imposto in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, in un'ora e 56 minuti, sul georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 21 del ranking e quinta testa di serie.

Il 31enne di Belgrado troverà in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 Atp e settima testa di serie, che ha regolato con un periodico 6-4, in un'ora e tre quarti di partita, lo svizzero Stan Wawrinka, numero 66 del ranking mondiale.

Dall'altra parte del tabellone, il primo semifinalista è Tomas Berdych, che ha superato con un comodo 6-2 6-4 il francese Pierre-Hugues Herbert. Adesso il ceco aspetta il vincente dell'ultima sfida di giornata, che si disputerà tra Dusan Lajovic e il nostro Marco Cecchinato.