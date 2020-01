Altra sconfitta per Marco Cecchinato: eliminato al primo turno di Doha contro Herbert

Inizia con una sconfitta il 2020 di Marco Cecchinato. Il siciliano è stato subito eliminato dal torneo di Doha dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 65 del mondo, in due set, con il punteggio di 6-3; 6-4 dopo un’ora e 12 minuti di gioco. Purtroppo Cecchinato prosegue nel suo momento negativo, considerando che il classe ’92 non vince una gara nel circuito ATP dal 19 Agosto 2019, quando sconfisse il kazako Alexander Bublik all’esordio del torneo di Winston-Salem. Giornata deludente per il tennis italiano, visto la sconfitta all’esordio anche per Lorenzo Sonego: il piemontese è stato battuto in tre set dal serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-1; 3-6; 6-2.

Cronaca

Inizio di partita in salita per Cecchinato che perde subito il servizio. Il siciliano, però, trova l’immediato controbreak, ma nel gioco successivo nuovo break di Herbert che si porta sul 3-1. È un colpo fatale per l’azzurro, perché il francese non concede nulla nei propri turni al servizio e chiude il primo set sul 6-3.

Grande equilibrio, invece, ad inizio secondo set. I due tennisti tengono abbastanza agevolmente i propri turni di servizio, ma la parità regge fino al settimo game. Cecchinato concede una palla break ad Herbert e il francese la sfrutta subito portandosi sul 4-3. Il siciliano non ha occasioni per pareggiare i conti e al primo match point, Herbert chiude sul 6-4.