Andrey Rublev e Corentin Moutet in finale, stupisce il francese contro Wawrinka

Un programma decisamente intenso di incontri nell’ATP di Doha (Qatar). Sul cemento qatariano si è definito il quadro dei finalisti del torneo, in una giornata in cui i match sono stati cinque e nei quali quasi tutti i tennisti sono stati sottoposti al doppio turno per via del maltempo di ieri.

Ebbene, a festeggiare l’accesso alla finale sono stati il russo Andrey Rublev e il sorprendente francese Corentin Moutet. Il n.23 del mondo ha dato il via alle danze regolando in due set 6-4 6-3 il francese Pierre-Hugues Herbert (n.65 del ranking). Sciorinando la solita potenza da fondo, il tennista dell’Est si è guadagnato l’accesso alla semifinale, dove ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic (n.62 ATP).

Le tossine non si sono fatte sentire nei muscoli di Rublev ed ecco che la partita è stata senza storia: 6-3 6-1 in meno di un’ora di gioco e biglietto per l’atto conclusivo conquistato con disarmante facilità. Per quanto concerne il classe ’99 transalpino, l’ascesa è stata sorprendente. Il 20enne nativo di Neuilly-sur-Seine si è preso prima la soddisfazione di superare un tennista esperto come lo spagnolo Fernando Verdasco (n.49 del mondo) per 6-4 4-6 6-4 e poi ha eliminato la teste di serie n.1 del seeding Stan Wawrinka. Grande qualità quella del giovane Corentin (virtualmente n.71 del mondo) e per il buon Stan, piegato con lo score di 3-6 7-5 6-3, davvero poco da fare.

giandomenico.tiseo@oasport.it