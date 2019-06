Cecchinato subito eliminato, Raonic si impone in due set

Finisce subito il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP del Queen’s. Sull’erba londinese il nativo di Palermo è stato nettamente sconfitto in due set dal canadese Milos Raonic con il punteggio di 6-3 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco.

Cecchinato deve subito fronteggiare due palle break nel primo game al servizio, ma riesce ad annullarle. Il siciliano ha poi lui un’occasione per strappare la battuta al canadese, ma non la sfrutta. Raonic non concede più nulla ed è lui a trovare il break decisivo nell’ottavo gioco, chiudendo poi la prima frazione sul 6-3 in suo favore.

Il secondo set si mette subito male per Cecchinato, che nel terzo game, alla quarta palla break concessa, perde il servizio. Raonic allunga in maniera decisiva sul 4-1, strappando ancora la battuta al tennista azzurro. Il canadese domina con il proprio servizio e chiude agevolmente il set sul 6-2.