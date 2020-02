Pioggia e ancora pioggia protagonista a Rio de Janeiro (Brasile) nell’ATP di tennis. Sulla terra rossa sudamericana le semifinali tra il nostro Gianluca Mager e l’ungherese Attila Balazs (n.106 del ranking) e tra il croato Borna Coric e il cileno Christian Garin sono state interrotte e riprenderanno quest’oggi in un programma fitto nel quale i giocatori saranno costretti al doppio turno: completamento dei penultimi atti e finale nello stesso giorno.

Mager, dopo essere entrato nella storia del tennis italiano per aver battuto il n.4 del mondo (finalista degli Australian Open) Dominic Thiem e aver raggiunto al primo tentativo una semifinale in un ATP 500 (il quarto in assoluto a centrare questo traguardo dopo Fabio Fognini, Andreas Seppi e Matteo Berrettini), completerà il proprio match contro Balazs, ripartendo da una condizione di vantaggio (7-6 (4) 3-3). Stesso discorso vale per Garin, avanti 6-4 4-4 contro Coric. Ci si augura che Giove Pluvio non disturbi ancora i tennisti impegnati.

giandomenico.tiseo@oasport.it