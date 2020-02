La pioggia ferma Gianluca Mager ad un passo dall’impresa contro il numero 1 del seeding, l’austriaco Dominic Thiem: il qualificato azzurro è avanti di un set ed un break nei confronti dell’avversario nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio di tennis. La sfida riprenderà oggi alle 18.00 ora italiana, maltempo permettendo.

Nel primo set fioccano le palle break, con Mager che ne manca una nel secondo game e l’austriaco che non ne concretizza tre nel terzo. Il quarto gioco però sorride all’italiano, che a zero centra lo strappo che vale il 3-1. L’azzurro annulla la palla per l’immediato controbreak e va sul 4-1 non pesante, però poi l’austriaco rientra sul 4-4 centrando il controbreak a zero nel settimo gioco. Senza altre opportunità per lo strappo, si va al tiebreak e qui l’italiano è perfetto, centrando prima un minibreak nel terzo punto giocato, poi chiudendo in risposta sul 7-4 al primo set point.

Nella seconda frazione, dopo otto punti vinti consecutivamente dal giocatore al servizio, Mager si procura due break point nel terzo game, centrando questa volta l’allungo alla seconda occasione. Dopo il cambio di campo si giocano due scambi e sul 15-15 arriva la pioggia a salvare Dominic Thiem. Gianluca Mager dovrà giocare ad altissimo livello anche oggi nel tardo pomeriggio italiano per portare a casa il passaggio al penultimo atto della manifestazione.

