Gianluca Mager, che impresa! Batte Thiem e va in semifinale di un ATP 500 per la 1a volta

Giornata indimenticabile per il classe 1994 di Sanremo Gianluca Mager: al "Quadra Guga Kuerten" di Rio de Janeiro il tennista azzurro si è tolto lo sfizio di battere niente meno che Dominic Thiem, finalista dell'ultima edizione degli Australian Open. Il quarto di finale era stato peraltro interrotto per pioggia nella giornata di venerdì: dopo 14 ore di attesa Mager non ha tremato capitalizzando il vantaggio maturato nella giornata precedente per battere infine il numero 4 del mondo.

Vittoria peraltro solare e autoritaria quella del numero 100 (virtuale) al mondo: in due set con i punteggi di 7-6 (4) e 7-5 nonostante un controbreak di Thiem nel finale. Ora l'italiano affronterà in semifinale l'ungherese Attila Balazs, numero 106 del mondo, che ha sconfitto lo spagnolo Martinez Portero in tre set rimontando lo svantaggio. L'altra semifinale del torneo brasiliano, già fissata, vedrà opposti il cileno Cristian Garin e il croato Borna Coric.

Gianluca Mager piomba dunque di prepotenza nella storia del tennis italiano: è il primo a raggiungere al primo tentativo una semifinale in un ATP 500, il quarto in assoluto a centrare questo traguardo dopo Fabio Fognini, Andreas Seppi e Matteo Berrettini. E non è finita qui...