Sinner: "Non ho cominciato alla grande, poi ho alzato il livello. Sentivo un po' di tensione"

Jannik Sinner ha trovato il suo primo successo contro un top 10 del ranking e può festeggiare per un altro salto in classifica dopo i quarti di finale raggiunti a Rotterdam. Ovviamente, non è stata una gara semplice per l’azzurro, considerando l’avversario...

" Io e Goffin non abbiamo iniziato la partita alla grande, questa è stata la mia sensazione. Poi il livello si è alzato e abbiamo iniziato a servire meglio. Andavo sempre alla ricerca della cosa più giusta da fare, come andare a rete. Non è una cosa che ho fatto spesso, sono felice per com'è andata "

Un po’ di tensione prima e durante la partita

" Sentivo un po' di tensione, credo sia normale. Ho vinto uno scambio davvero lungo prima di chiudere la partita. Sono davvero felice "