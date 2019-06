ATP ‘s-Hertogenbosch 2019: Andreas Seppi si arrende ad Alex de Minaur

Esce di scena, dopo una giornata lungamente funestata dalla pioggia, l’ultimo italiano in gara all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto al secondo turno dall’australiano Alex de Minaur, che sull’erba potrebbe riservarsi in un futuro anche prossimo diverse soddisfazioni, con il punteggio di 7-5 6-3. Il nostro giocatore resterà intorno alla settantesima posizione del ranking mondiale.

Nel primo set Seppi è subito costretto a salvare palle break. Ne annulla tre, ma non la quarta e de Minaur si porta avanti 2-0. La replica dell’altoatesino è però pronta, e si riassume nella seconda opportunità sfruttata nel quinto gioco che gli vale il controbreak. Proprio quando il tie-break sembra vicino, però, arrivano tutti insieme tre set point a favore dell’australiano nel dodicesimo game. Il terzo è quello buono, il che gli consente di mettere in cassaforte il primo parziale per 7-5.

Nel secondo l’azzurro si guadagna una possibilità di ripartire bene, con una palla per strappare la battuta al rivale sull’1-1. Il problema, però, arriva poco dopo, perché è l’altoatesino a perdere il servizio a zero e consegnare un vantaggio importante all’australiano. Quest’ultimo conserva senza molti problemi il vantaggio e batte per la seconda volta in pochi mesi il nostro giocatore, guadagnandosi così il derby australiano con Jordan Thompson nei quarti di finale.