ATP s’-Hertogenbosch 2019: primo titolo per il francese Adrian Mannarino

Adrian Mannarino si sblocca e conquista il primo titolo della carriera sull’erba olandese di s’-Hertogenbosch. Il francese ha vinto il torneo ATP 250 dopo aver sconfitto in finale l’australiano Jordan Thompson in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco.

Una giornata lunghissima per entrambi i tennisti, che hanno dovuto affrontare prima le semifinali e poi la finale. Infatti la pioggia aveva bloccato il programma del sabato, rimandando tutte le sfide ad oggi. Mannarino ha sconfitto Borna Coric dopo due ore e quaranta minuti di battaglia, superando il croato solo al tiebreak del terzo set; mentre Thompson era riuscito a sconfiggere in due set il francese Richard Gasquet.

Dopo la super sfida con Coric, Mannarino è sceso in campo contro Thompson ed il primo set è stato veramente una battaglia. Il transalpino ha subito strappato il servizio all’australiano, che poi ha recuperato il break nel sesto gioco, portando poi di conseguenza il set al tie-break. Mannarino ha annullato due set point e poi ha chiuso per 9-7.

Nel secondo set il francese salva due palle break nel terzo gioco, ma nel game successivo riesce a strappare il servizio all’avversario. E’ un break decisivo, perchè Mannarino non concede più nulla nei turni in battuta e chiude il set per 6-3, centrando il suo primo titolo in carriera.