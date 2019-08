Lorenzo Sonego batte Damir Dzumhur e conquista gli ottavi

Ottimo esordio per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Winston-Salem: l’azzurro, che al primo turno aveva usufruito di un bye essendo testa di serie numero 7, supera in un’ora e dieci minuti di gioco il qualificato bosniaco Damir Dzumhur con lo score di 6-1 6-4 ed agli ottavi affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 11.

Con il programma rivoluzionato dopo la pioggia di lunedì, il bosniaco è costretto a giocare due incontri nella stessa giornata e così, tre ore e mezza dopo la fine del match vinto con il transalpino Antoine Hoang per 6-7 (5) 6-0 6-2 in due ore e cinque minuti di gioco, Dzumhur torna in campo per sfidare l’azzurro.

Nel primo set i game iniziali sono tutti combattuti, ma Sonego vince i punti più importanti, portando a casa ai vantaggi i primi tre giochi, con break nel secondo. Dzumhur rischia di capitolare anche nel quarto gioco, quando deve annullare due break point prima di salvarsi ai vantaggi, poi però l’azzurro diventa ingiocabile al servizio, dove perde un punto nei due turni seguenti per chiudere comodamente sul 6-1 in 33 minuti.

Di poco più lungo, nonostante tre game in più giocati, il secondo parziale, durato 37 minuti: i giochi sono molto più brevi, con i servizi a dominare, anche se nel terzo game il bosniaco deve cancellare una palla break. Si va avanti con Sonego costretto ad inseguire in quanto secondo alla battuta. Sul 4-3 per il bosniaco però Sonego vince gli ultimi 12 punti dell’incontro, tenendo a zero i due turni al servizio e centrando il break che diventa decisivo per il 6-4 finale.

ATP 250 Winston-Salem – Secondo turno

Lorenzo Sonego (Italia, 7) b. Damir Dzumhur (Bosnia Erzegovina, Q) 6-1 6-4

