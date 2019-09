ATP San Pietroburgo: la finale sarà tra Daniil Medvedev e Borna Coric

Oggi sono andate in scena le semifinali del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, ormai orfano di tennisti azzurri: sul cemento indoor russo nella sfida della parte alta soffre oltre misura ma arriva all’ultimo atto il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, che riesce a porre fine alla favola del qualificato bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto con un duplice 7-5.

In finale domani il suo avversario sarà il croato Borna Coric, testa di serie numero 4, che, nella sfida della parte bassa del tabellone, arriva a due punti dalla sconfitta sul 5-5 del tiebreak del secondo set, contro il lusitano Joao Sousa, salvo poi riuscire ad imporsi in rimonta per 3-6 7-6 (5) 6-1.

ATP 250 San Pietroburgo (Russia) – Singolare (semifinali)

Daniil Medvedev (Russia, 1) b. Egor Gerasimov (Bielorussia, Q) 7-5 7-5

Borna Coric (Croazia, 4) b. Joao Sousa (Portogallo) 3-6 7-6 (5) 6-1