ATP San Pietroburgo: Viola eliminato al primo turno

Matteo Viola è uscito di scena all’esordio nel tabellone principale del St. Petersburg Open, torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari che si sta disputando sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. Il 32enne mestrino, numero 218 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, è stato sconfitto per 6-2, 6-1, in un’ora e 5 minuti di gioco, dal russo Evgeny Donskoy, numero 118 del ranking, in gara grazie ad una wild card.