Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Salvatore Caruso nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro cede al norvegese Casper Ruud, numero otto del seeding, che si impone in un’ora ed un quarto di gioco con il punteggio di 6-3 6-4.

Nel primo set si inizia sul filo dell’equilibrio, con i primi quattro giochi dominati dal servizio. Nel quinto game è il norvegese il primo a rischiare, dovendo annullare una palla break all’azzurro su 30-40. Ruud si salva e poi allunga, centrando il 4-2. Immediata reazione di Caruso, che ottiene il controbreak a zero per il 3-4, ma quando l’azzurro va a servire per l’aggancio, perde nuovamente alla battuta, con il norvegese che conquista il 5-3 ai vantaggi. Ruud chiude la contesa dopo 35 minuti sul 6-3 a primo set point.

Nella seconda partita l’azzurro inizia malissimo, perdendo otto dei primi nove punti e vedendo l’avversario scappare sul 2-0. Caruso però reagisce subito e con lo stesso parziale di 8 punti ad 1, trova il 2-2. Tornano a comandare i servizi e non vi sono sussulti fino al 4-4. Nel nono game Caruso annulla due break point ma al terzo deve cedere: Ruud va a servire per il match e a zero ottiene il 6-4 in 40 minuti che lo spedisce ai quarti.

