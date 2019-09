Subito fuori Stefano Travaglia: l'azzurro si arrende ad Adrian Mannarino

Sul cemento di San Pietroburgo (Russia) non arrivano buone notizie per l’Italia dal primo turno dell’ATP di tennis nell’Europa dell’Est. Stefano Travaglia (n.80 del mondo) è stato eliminato al primo turno dal francese Adrian Mannarino (n.59 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2. Dopo un primo set ben giocato dall’azzurro, nel corso del quale si è trovato in vantaggio (4-1), il transalpino è venuto fuori alla distanza, approfittando anche dal calo netto del tennista del Bel Paese che, quindici dopo quindici, ha fatto sempre più fatica a ritrovare il filo del discorso. E’ arrivato dunque il ko per l’italiano dopo 1 ora e 20 minuti di partita.

Nel primo set il 27enne nativo di Ascoli Piceno inizia con il piglio giusto. Mettendo grande profondità nei propri colpi da fondo, conduce lo scambio, conquistando il break nel quarto game e portandosi sul 4-1. Da quel momento, però, si spegne la luce. Mannarino sale di livello e Stefano non trova delle contromisure adeguate alle traiettorie mancine del rivale, che ottiene il controbreak nel settimo gioco. Si procede punto a punto e costano carissimo due doppi falli a Travaglia nel decimo gioco. C’è infatti il secondo break per il francese, che archivia la frazione sul 7-5.

Nel secondo set l’avvio è tutta di marca transalpina: il n.59 del ranking strappa nel primo e nel terzo game il servizio al nostro portacolori e il 4-0 si materializza in un amen. Sotto di due break, il n.80 ATP non ha le risposte attese dal suo tennis, perdendo inevitabilmente campo rispetto al gioco assai più efficace dell’avversario. Sul 6-2 si chiude la sfida e per Mannarino si tratta del secondo successo in altrettanti match contro l’azzurro, ricordando il precedente del Roland Garros di questa stagione.

