Tennis, ATP San Pietroburgo: il tabellone degli italiani, c'è Jannik Sinner

Torna in Europa il circuito ATP: si riparte con il cemento al coperto. Italia concentrata su ciò che accadrà in Russia, in quel di San Pietroburgo, dove va in scena l’ATP 250. Impegnati ben cinque azzurri: al primo turno un derby tricolore tra Fabbiano e Caruso, poi spazio anche a Travaglia e all’atteso Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il semifinalista Slam Matteo Berrettini esordirà invece al secondo turno, grazie al bye ricevuto dalla sua testa di serie numero tre.

Tabellone principale ATP San Pietroburgo 250

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

(WC) Donskoy, Evgeny vs (PR) Berdych, Tomas

(WC) Sela, Dudi vs Berankis, Ricardas

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Rublev, Andrey

(3) Berrettini, Matteo vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Klizan, Martin

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Travaglia, Stefano vs (7) Mannarino, Adrian

(8) Ruud, Casper vs Bublik, Alexander

Caruso, Salvatore vs Fabbiano, Thomas

Qualifier/Lucky Loser vs Fucsovics, Marton

Bye vs (4) Coric, Borna

(6) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Sinner, Jannik

(PR) Tipsarevic, Janko vs Qualifier/Lucky Loser

Sousa, Joao vs (PR) Kovalik, Jozef

Bye vs (2) Khachanov, Karen

