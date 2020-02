ATP Santiago: Garin ai quarti nel torneo di casa, doppietta brasiliana

Si è completato il quadro dei quarti di finale nel torneo ATP di Santiago del Cile. Il padrone di casa Cristian Garin ha staccato il pass per i migliori otto grazie alla vittoria in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-2 0-6 7-6 dopo due ore di gioco. Il numero diciotto del mondo ora se la vedrà con la sorpresa brasiliana Thiago Seyboth Wild, 182 del ranking mondiale, che ha superato in due set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 7-6 6-4.

Giornata molto positiva per il tennis brasiliano, visto che per i quarti di è qualificato anche Thiago Monteiro, che ha battuto abbastanza agevolmente Roberto Carballes Baena per 6-1 6-4. Adesso un’altra sfida con uno spagnolo, visto che il tennista verdeoro se la vedrà con Albert Ramos-Vinolas, che ha sconfitto sempre in due set il peruviano Juan Pablo Varillas per 7-6 6-2.

RISULTATI ATP SANTIAGO (27 FEBBRAIO)

Monteiro (Bra) b. Carballes Baena (Spa) 6-1 6-4

Seyboth Wild (Bra) b. Londero (Arg) 7-6 6-4

Ramos (Spa) b. Varillas (Per) 7-6 6-2

Garin (Chi) b. Davidovich Fokina (Spa) 6-2 0-6 7-6

