Il tennis torna a fare registrare piccoli record di precocità. Se il ricambio ai vertici non è ancora arrivato, negli ultimi tempi continuano a sbucare nuovi talenti. Questa settimana è stato il turno di Thiago Seyboth Wild. Un nome che ricorderà di certo agli appassionati qualcosa: il classe 2000, infatti, era stato il giustiziere del nostro Lorenzo Musetti nella finale junior dello US Open 2018.

thiago Seyboth Wild alza il titolo di campione allo US Open junior 2018: sconfitto in finale l'azzurro Lorenzo MusettiGetty Images

Bene, con il successo nell’ATP 250 di Santiago del Cile contro il norvegese Casper Ruud – 7-5 4-6 6-3 il punteggio – Thiago Seybot Wild si iscrive alle cronache diventando il primo tennista classe 2000 a vincere un titolo ATP.

Evento abbastanza curioso – ma non unico – perché Seyboth Wild, prima di questa settimana, aveva vinto soltanto 2 match a livello ATP. Una crescita esponenziale comunque quella del giovane brasiliano che in 4 mesi e grazie anche a questo successo ha scalato il ranking passando dal numero 352 del mondo al 113 che occuperà domani mattina,

Può fare festa anche il Brasile in quanto Seyboth Wild batte persino il record di una leggenda come Guga Kuerten: il suo successo diventa infatti il più precoce della storia brasiliana; certo, Kurten a vent’anni nel 1997 vinse il Roland Garros... Non esattamente l’ATP di Santiago del Cile. Ma in termini puramente statistici fanno di Seyboth Wild il più precoce brasiliano di sempre a prendersi un torneo professionisti, anticipando Kuerten di soli 9 giorni.

Si arreso in finale invece Casper Ruud, altro giovane terraiolo in piena rampa di lancio. Per il norvegese comunque questa finale vale la risalita fino alla posizione numero 36 della classifica ATP.