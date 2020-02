Finisce subito l’avventura di Paolo Lorenzi nel torneo ATP 250 di Santiago de Chile: l’azzurro, infatti, nella notte è stato sconfitto in due set dal padrone di casa Alejandro Tabilo, che sulla terra rossa sudamericana si è imposto per 6-3 6-4 in un’ora e trentasei minuti di gioco.

Dopo un avvio di match equilibrato, caratterizzata da una certa continuità al servizio da una parte e dall’altra, il momento decisivo del primo set è il sesto gioco, nel quale Tabilo si procura due palle-break e riesce a concretizzare la seconda. Lorenzi reagisce con carattere e avrebbe subito l’opportunità del controbreak, ma il cileno (n. 166 del ranking ATP) è abile nell’annullarla e nel mantenere il vantaggio fino alla fine: il primo parziale termina dunque 6-3.

Il secondo set comincia con un break di Tabilo e immediato controbreak del senese. Nel quinto game il sudamericano riesce a strappare nuovamente il servizio all’azzurro, che non è più in grado di replicare. Il cileno avrebbe la chance di chiudere già nel non gioco ma spreca tre match point; l’epilogo è però soltanto rimandato e giunge puntualmente nel game successivo: finisce 6-4.

