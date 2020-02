Si ferma al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista azzurro ha perso in tre set (6-3 1-6 6-3) contro il boliviano Hugo Dellien. Continua il periodo nero per il numero 112 del ranking mondiale, eliminato all’esordio anche a Rio de Janeiro, Buenos Aires e Cordoba.

Una sconfitta pesante per l’azzurro, che sta vivendo un periodo decisamente negativo. Il 27enne nativo di Palermo, infatti, ha subito quattro sconfitte consecutive al primo turno nei tornei sulla terra rossa, suo territorio di caccia. Nemmeno infatti il buon cammino al Challenger di Punta del Este, con una finale tirata e poi persa con Monteiro che sembrava avergli dato un po' più di fiducia, è riuscita a tirare su Cecchinato.

Sprofondato fuori dai 100, di fatto dallo scorso maggio a oggi Cecchinato ha vinto solo 3 partite a livello di tabellone principale di un torneo ATP: il primo turno agli Internazionali d'Italia con De Minaur, il primo turno a Wiston Salem con Bublik e il primo turno di Auckland, lo scorso gennaio, contro Leonardo Mayer.

Marco CecchinatoEurosport

Si ritira anche Mager, fresco di finale a Rio

Dopo la finale raggiunta partendo dalle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, Gianluca Mager ha deciso di cancellarsi dall’appuntamento successivo, il 250 di Santiago del Cile, dove avrebbe dovuto affrontare al primo turno lo slovacco Filip Horansky.

Il problema comunicato al torneo cileno è alla gamba destra; e non è difficile immaginare che ci sia di mezzo un affaticamento nella zona dell’adduttore che già nella finale in Brasile contro Cristian Garin, che arriva con 500 punti in tasca nel suo Paese, si era visto e aveva obbligato il sanremese a un medical time out.

Rimangono dunque due italiani in tabellone, dopo il forfait di Mager e la sconfitta di Marco Cecchinato: Salvatore Caruso, atteso dallo slovacco Jozef Kovalik, e Paolo Lorenzi, di scena contro la wild card del Cile Alejandro Tabilo.