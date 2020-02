Caruso esce al secondo turno a Santiago del Cile, Delbonis vince in due set

Si conclude al secondo turno l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Il siciliano è stato sconfitto in due set dalla testa di serie numero 7, l’argentino Federico Delbonis, con il punteggio di 7-6 (1) 6-3. Per il vincitore ora un quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud o il cileno Alejandro Tabilo e il rientro tra i primi 80 del mondo (è stato anche numero 33).

Eppure a partire meglio è proprio Caruso, che trova subito il break a 30, solo per vedere Delbonis replicare con la stessa moneta. L’azzurro ha tre palle break nel quarto gioco, consecutive peraltro, ma non le sfrutta, e l’incontro poi scivola via in maniera diversamente tranquilla (nel senso che nessuno tiene il servizio a zero) fino al 5-5. Qui l’argentino riesce a strappare la battuta al siciliano e a servire per il set, ma arriva la pronta risposta per il tie-break, dominato però da Delbonis per 7-1.

Caruso all’inizio non sembra subire il contraccolpo, ma dalla palla break per il 2-1 nel secondo parziale finisce per passare alla perdita della battuta. Il match sembra finito, ma sul 5-3 l’italiano riesce ad andare molto vicino al riaprirlo per quattro volte. Delbonis, però, annulla tutte le palle break e riesce quindi a portare a casa l’accesso ai quarti.

