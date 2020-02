Salvatore Caruso facilmente al secondo turno, Jozef Kovalik al tappeto

Salvatore Caruso si aggiudica con un certo agio il match di primo turno al torneo ATP di Santiago del Cile. Il siciliano sconfigge in due set lo slovacco Jozef Kovalik, con il punteggio di 6-2 6-3, impiegando poco meno di un’ora e 20 minuti per chiudere la pratica. Per il ventisettenne di Avola, ora, ci sarà l’argentino Federico Delbonis, che ha eliminato l’altro slovacco Martin Klizan.

Il primo set fa subito capire che l’italiano è in buona forma, dal momento che è il primo ad avere occasioni (due) per togliere il servizio all’avversario sull’1-1. I frutti si vedono pochi minuti dopo, dal momento che Caruso prende letteralmente il volo, porta a casa i successivi cinque giochi e il 6-2 in 36 minuti.

Secondo parziale sostanzialmente equilibrato soltanto nella sua fase iniziale, fino al 2-2, con entrambi i giocatori che hanno chance di break (tre per Caruso, due per Kovalik). Il siciliano, dal quinto game in poi, comincia a prendere il largo senza particolari problemi, approfittando delle scadenti percentuali con la prima di servizio dello slovacco, che colleziona anche 7 doppi falli a fronte di 4 ace: in 44 minuti arrivano il 6-3 e la vittoria.

federico.rossini@oasport.it