Fabio Fognini saluta Shanghai senza rimpianti. In questo momento battere Medvedev rappresenta un’impresa alla portata solo dei big 3, a patto che siano al top della forma.

L’azzurro gioca una buona partita eccetto un game nel primo parziale, quello che gli costa il 6-3. Dall’altra parte, il russo si rivela il solito muro da fondocampo: efficace, concreto, implacabile. Medvedev mantiene percentuali stratosferiche al servizio e chiuderà la sfida con il 91% di punti vinti con la prima. Numeri imbarazzanti per qualsiasi avversario e anche per un buon Fognini che fa match alla pari tenendosi sempre a galla nel secondo set, con il vantaggio di servire per primo.

Il ligure, nonostante i soliti problemi fisici, stringe i denti e regala un paio di squilli anche nel finale: un passante e soprattutto un pallonetto delizioso nel tie-break. Fognini sbaglia qualcosa in più, costretto a doversi prendere sempre dei rischi, e Medvedev conquista la semifinale per 6-3 7-6(4) in un'ora e 26 minuti. Questo risultato qualifica aritmeticamente Stefanos Tsitsipas per le Finals, mentre il vincitore di Montecarlo ha già la testa a Stoccolma: l’undicesimo posto provvisorio nella Race non è ancora una sentenza con il 250 della capitale svedese, Vienna (500) e soprattutto Parigi-Bercy (Masters 1000) ancora da disputare.

Nel frattempo, il finalista degli US Open attende Djokovic (impegnato contro Tsitsipas) in semifinale: considerata l'assenza di Nadal, solo le migliori versioni del serbo o di Federer possono ostacolare la sua inarrestabile marcia, iniziata dopo Wimbledon. L'Italia si aggrappa a Matteo Berrettini che concluderà la giornata contro Thiem.