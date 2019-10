Buona prova di Fabio Fognini, che raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai superando la testa di serie numero 7 Karen Khachanov per 6-3 7-5 in un'ora e 46 minuti di gioco.

Per Fabio si tratta di una partita difficile soprattutto dal punto di vista dell'apporccio, perché Khachanov è un avversario che corre tanto e non molla mai. E così è, infatti.

Il primo set vede Fognini alle prese, come spesso accade, con un po' di nervosismo, ma già nel quarto game Fabio riesce a portare a casa il break che gli servirà per portarsi a casa il set per 6-3.

Il secondo set è più teso e combattuto e Khachanov riesce a strappare il servizio al taggiasco nel secondo game, ma Fogna è bravissimo a restare lì con la testa e replica immediatamente col controbreak. Si prosegue on serve, ma i turnu di battuta del russo sono particolarmente lunghi e anche nell'ottavo game Fabio a qualche occasione che non sfrutta. Il break arriva all'11° game, quando finalmente Fognini chiude in proprio favore e nel turno di battuta successivo, concentratissimo, si porta a casa una sudata vittoria.

Ai quarti di finale per il ligure ci sarà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Vasek Pospisil.