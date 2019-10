Federer agli ottavi di finale: superato in due set Ramos-Viñolas

Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di finale conquistati dove affronterà il vincente del match tra il belga David Goffin (testa di serie n.13) e il kazako Kukushkin.

Nel primo set la partenza dell’elvetico è aggressiva: Ramos deve annullare due palle break al termine di un primo gioco estremamente lungo. L’appuntamento, però, è solo rimandato e arrivano due strappi nel quinto e nel settimo game. Federer fa vedere alcuni colpi del suo infinito repertorio e sul 6-2, con 4 ace e il 93% dei punti conquistati con la prima di servizio, si aggiudica la frazione.

Nel secondo set Ramos eleva il livello del proprio tennis e, gestendo meglio i turni in battuta, crea maggiore difficoltà al suo più titolato avversario. Il 76% dei punti ottenuti con la prima la dice lunga, al cospetto di un Federer che concede maggiormente nello scambio. Il parziale si gioca punto a punto e l’epilogo al tie-break è inevitabile. Lo svizzero parte male, con un mini-break di ritardo. Nella fase calda, però, la maggior classe viene fuori e l’asso rossocrociato chiude sul 7-5.