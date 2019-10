Finisce l'avventura di Roger Federer al 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Lo svizzero, numero due del mondo e numero due del tabellone, è stato sconfitto nei quarti da Alexander Zverev, numero sei del ranking e testa di serie numero cinque, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 in 2 ore e 7 minuti.

Federer è apparso nervoso in diverse fasi della partita e ha avuto anche un paio di discussioni col giudice di sedia, culminate con un penalty point: una versione inedita del campione di aplomb che siamo abituati a vedere.

Nel primo set Federer fa fatica a ingranare e appare contratto; Zverer ne approfitta e ottiene il break per il 5-2. E' il break che gli basta per portare a casa il parziale. Nel secondo set, parte più forte lo svizzero, che strappa subito il servizio al tedesco; la reazione di Sascha è immediata e così arriva il controbreak per il 2-1. Federer non è in giornata e fa fatica a comandare il gioco come suo solito, finché all'11° game Zverev ottiene un nuovo break e va a servire per il match. sul 40-0 sembra finita, ma la reazione di orgoglio di Federer è grandiosa e tira fuori dal cilindro un game spettacolare che vale controbreak e tiebreak. Anche nel gioco decisivo deve salvare un match point, ma alla fine ribalta la situazione e riporta in equilibrio il conteggio dei set.

Nel terzo set Federer appare un po' più stanco e meno reattivo e Zverev ne approfitta; e mentre Federer si innervosisce con l'arbitro, il tedesco ottiene il break al secondo game: è quanto basta per portare a casa l'incontro e ravvivare la sfida nella Race to London.

Zverev affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem.