E’ stato effettuato il sorteggio del Masters 1000 di Shanghai, torneo fondamentale per la corsa alle ATP Finals 2019. Un primo turno insidioso quello che aspetta i tre azzurri già presenti in tabellone. Fabio Fognini, testa di serie numero dieci, se la vedrà con l’americano Sam Querrey; mentre Matteo Berrettini, numero dodici del seeding, farà il suo esordio con il tedesco Jan-Lennard Struff.

Sorteggio ostico anche per Lorenzo Sonego, sicuramente non fortunato nel pescare subito il francese Gael Monfils, testa di serie numero nove. I primi due favoriti sono Novak Djokovic e Roger Federer, mentre non è presente Rafael Nadal, che ha rinunciato per il problema al polso avuto durante la Laver Cup.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

[1] Djokovic (Srb) – bye

Tiafoe (Usa) – Shapovalov (Can)

Zhe (Chn) – Pouille (Fra)

De Minaur (Aus) – [16] Isner (Usa)

[9] Monfils (Fra) – Sonego (Ita)

Hurkacz (Pol) – [WC] Zhang (Chn)

Auger-Aliassime – Qualificato

Bye – [6] Tsitsipas (Gre)

[3] Medvedev (Rus) – Bye

Qualificato – Simon (Fra)

Sousa (Por) – Krajinovic (Srb)

Qualificato – Schwartzman (Arg)

[10] Fognini (Ita) – Querrey (Usa)

[WC] Murray – Qualificato

Verdasco (Spa) – Fritz (Usa)

Bye – [7] Khachanov

PARTE BASSA

[8] Bautista Agut (Spa) – Bye

Opelka (Usa) – Lajovic (Srb)

Cuevas (Uru) – Garin (Chi)

Struff (Ger) – [11] Berrettini (Ita)

[15] Basilashvili (Geo) – Albot

Qualificato – Paire (Fra)

[WC] Zhang (Chn) – Qualificato

Bye – [4] Thiem (Aut)

[5] A.Zverev (Ger) – Bye

Qualificato – Edmund (Gbr)

Pella (Arg) – [SE] Millman (Aus)

Rublev (Rus) – [12] Coric (Cro)

[13] Goffin (Bel) – Gasquet (Fra)

Kukushkin (Kaz) – Kecmanovic (Srb)

Ramos Vinolas (Spa) – Cilic (Cro)

Bye – [2] Federer (Sui)