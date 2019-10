Marco Cecchinato esce di scena al primo turno: passa Benoit Paire

Si conclude l’avventura di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Shanghai, penultimo dell’anno, in Cina. Il siciliano, passato dalle qualificazioni, esce sconfitto dal match contro il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 12 minuti, dando modo al transalpino di andare a sfidare il numero 15 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Comincia male l’incontro per Cecchinato, che dopo aver mantenuto in equilibrio il match fino al 2-2 rimane incagliato in un game ai vantaggi nel quale subisce il primo break dell’incontro. Passano pochi minuti, un doppio fallo e un approccio a rete che non supera quest’ultima, e Paire s’invola sul 5-2, per poi chiudere senza problemi il set per 6-2.

Con il passare dei minuti il siciliano riesce a esprimere un tennis migliore: nel secondo parziale sul 2-1 è avanti 15-30, sul 4-3 risale da 0-30 a 30-30, ma in entrambi i casi il francese si toglie bene dai guai. Successivamente è Cecchinato a rischiare per due volte, e soprattutto sul 5-5 15-30, si salva inizialmente, ma dopo una gran lotta e due palle break è il francese a salire sul 6-5. Diventa a quel punto facile per Paire chiudere a zero l’incontro e qualificarsi per il secondo turno.