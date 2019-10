Matteo Berrettini, come sottolinea il profilo Twitter dell'ATP, è on fire. Carico e in forma, il tennista romano vola al terzo turno del torneo di Shanghai con grande autorevolezza. Dopo aver agilmente eliminato Jan-Lennard Struff al primo turno, nel secondo si impone contro Cristian Garin per 6-3 6-3.

L'avvio di match è un po' contratto per Matteo, ma la partita prende un'ottima piega nel settimo game, quando finalmente si sblocca in risposta e riesce a strappare il servizio al cileno. Un'ottima serie di prime di servizio, potenti e difficilmente prendibili, gli consente di portare a casa il primo set in scioltezza.

Nel secondo set Garin apre meglio e riesce a mettere in difficoltà Berrettini un paio di volte, soprattutto sul servizio dell'azzurro; la crescita a livello mentale di Berrettini, però, è evidente e Matteo trova sempre nelle occasioni difficili il servizio che lo tira fuori dai guai. Con medie di velocità intorno ai 200 kh/m sulla prima e ben 11 ace in un'ora e 11 di gioco, al servizio Berrettini diventa quasi inarrestabile. Ottenuto poi il break, per il cileno diventa difficile contrastare il gioco dell'avversario, che comunque ha sempre un dritto molto profondo e trova l'arma in più anche nel rovescio.

Per Matteo al terzo turno ci sarà la sfida con il vincente tra Roberto Bautista Agut e Reilly Opelka.