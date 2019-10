Niente Masters 1000 di Shanghai per Rafael Nadal: lo spagnolo dà forfait per i guai al polso

Adesso è ufficiale. Rafael Nadal non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. Già giovedì c'erano state indiscrezioni importanti dalla Spagna sull'argomento, ora è arrivata la definitiva conferma.

"Sono molto triste - ha ammesso Nadal -. È il secondo anno di fila che do forfait e in Cina i tifosi sono fantastici. Il torneo è straordinario e la città uno dei posti più speciali nel mondo. Ma ho sofferto un'infiammazione al polso sinistro durante la Laver Cup e non ho avuto tempo per recuperare e allenarmi per essere pronto per questo bellissimo evento. Spero di tornare a Shanghai nel 2020".

NadalSID

La programmazione di Nadal da qui a fine anno vede così Parigi Bercy, le ATP Finals di Londra e – ancora non confermata – la Coppa Davis a Madrid.

L’obiettivo dei maiorchino resta provare a vincere le Finals – unico titolo top mai conquistato in carriera – e perché no tentare il sorpasso a Djokovic in classifica ATP. Il forfait al 1000 cinese non aiuta però Rafa; inoltre Djokovic vincendo il torneo di Tokyo (è in semifinale) porterebbe via punti importanti.

A dedidere la corsa saranno però proprio Parigi Bercy e l’appuntamento di Londra.