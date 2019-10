Buona, anzi, ottima la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff con un eloquente 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco (c’è stata anche un’interruzione per pioggia) ed al secondo turno affronterà il cileno Christian Garin.

Nella prima frazione con un parziale di 8 punti a 2 Berrettini scappa sul 2-0, conferma lo strappo agevolmente nel quarto game e nel quinto trova addirittura il 4-1 pesante ai vantaggi. Struff è poco pungente in risposta e così il tennista italiano può amministrare con tranquillità i due rimanenti turni al servizio, chiudendo comodamente sul 6-2.

Nel secondo set l’azzurro parte fortissimo ed in pochi minuti (al netto dell’interruzione per pioggia sull’1-0) si porta sul 4-0: due break, rispettivamente a 15 nel primo ed a 30 nel terzo game, ed un solo punto perso nei primi due turni al servizio. Piccola reazione del teutonico, che vince sette degli otto punti seguenti, ma Berrettini risale dal 15-40 ed ai vantaggi si porta sul 5-1. Scorrono i titoli di coda, dato che il tedesco perde nuovamente il servizio a 30 e concede la vittoria all’azzurro per 6-1.

