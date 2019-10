Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la quinta volta in carriera. Lo svizzero batte il belga David Goffin per 7-6(7) 6-4, ma rischia tantissimo nel primo parziale, in cui deve annullare cinque set point e in quattro occasioni viene letteralmente omaggiato del salvataggio dal numero 14 del ranking ATP. Il numero 3 del mondo aspetta ora il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev.

Federer incontra qualche piccolo problema nel terzo game, in cui è costretto ai vantaggi da un Goffin che trova più di una buona accelerazione di dritto. Lo svizzero è anche costretto a salvare una palla break, cosa che fa con il servizio. Nel gioco successivo, pur senza opportunità di togliere il servizio, le parti si invertono, e anche nel settimo Federer deve alzare il livello di attenzione. Sul 5-4 l’elvetico ha un set point, ma Goffin prende la via della rete e lo annulla, per poi trovare il break sul 5-5. Il belga si guadagna a sua volta tre set point, ma li spreca tutti in malo modo tra un doppio fallo e due brutti errori. Federer porta il parziale al tie-break, ma in quella che diventa una sagra dell’errore è ancora il numero 14 del mondo ad avere un minibreak di vantaggio sul 3-1, salvo poi perderlo sul 5-4. Arrivano, in sequenza veloce, due ulteriori set point sul 6-5 e sul 7-6: nella prima occasione Goffin non può nulla perché Federer sfodera il dritto, ma nell’altra, per la quarta volta, il belga getta alle ortiche la sua chance, che è anche l’ultima, perché lo svizzero s’invola rapidamente sul 9-7.

Per il belga, nel secondo set, le cose si fanno rapidamente sempre più complicate: nel primo game finisce sotto 0-30, nel terzo deve affrontare una palla break e lo stesso destino gli tocca in sorte nel quinto. Soltanto in un’occasione ha l’opportunità di portarsi in vantaggio: nel secondo gioco, in cui però la palla del 2-0 sfuma malamente. Alla fine, Federer riesce a togliere la battuta al suo avversario a 30 sul 3-3: per lui, a quel punto, il match prende la direzione di una facile discesa. La conclusione è affidata a un ace, l’ottavo di giornata, che certifica il 7-6(7) 6-4 in un’ora e 54 minuti. Si tratta del decimo successo su undici confronti da parte dell’elvetico su Goffin.

***

In precedenza, anche Novak Djokovic aveva centrato i quarti di finale: superato con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 16 minuti.

Per Djokovic una prova convincente al servizio, nonostante di fronte a sé avesse uno specialista di quel fondamentale. Per Nole gli ace sono 9, esattamente gli stessi ottenuti da Long John. Per lo statunitese, però, ci sono ben 22 doppi falli contro i soli 6 di Djokovic. Djokovic affronterà Stefanos Tsitsipas.