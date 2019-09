Andrea Seppi liquida Kyrgios in un'ora in Cina: 7-5, 6-1 e pass per gli ottavi

Che vittoria per Seppi che accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai, in Cina, superando l’australiano Nick Kyrgios reduce dalla Laver Cup persa contro il Team Europe di Federer, Nadal e Fognini. Il numero 27 del mondo è stato sconfitto in maniera netta, con Seppi che porta a casa la contesa in 1 ora e 6 minuti di gioco. Per Seppi è la seconda vittoria in 5 sfide contro Kyrgios, anche se la più clamorosa resta quella degli Australian Open 2017.

Cronaca

Kyrgios parte subito forte e Seppi è costretto a cedere il servizio già al secondo game. L’altoatesino, però, cresce col passare dei minuti ed è lucido ad annullare tre set point all’australiano, tanto da riprendersi il servizio al decimo game. Si va al tie-break e Seppi riesce ad imporsi per 7-5, fote di 6 ace, con il 77% dei punti ottenuti in battuta e il 57% in risposta contro la seconda di Kyrgios.

Nel secondo set Kyrgios sparisce dalla contesa, con Seppi che riprende con facilità il comando delle operazioni, conquistando il break al secondo e al sesto game. Finisce con un 6-1 chiuso, addirittura, in 24 minuti. Ora l’azzurro affronterà Zhang agli ottavi di finale.