Prosegue l'ottimo momento sull'erba di Matteo Berrettini. Il 23enne tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp di Stoccarda dopo avere sconfitto in due set il russo Karen Khachanov, numero 9 al mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 al termine di un match durato un'ora e 11 minuti. Dopo la vittoria all'esordio con Nick Kyrgios, dunque, un'altra grande prestazione per l'azzurro che ha così la possibilità di migliorare il suo attuale best ranking (numero 30 del mondo). Nel primo set Berrettini si procura due palle break nel terzo game, ma Khachanov riesce ad annullarle. Il break arriva comunque nel settimo gioco con l'azzurro che scappa sul 4-3. Il romano non concede nulla nei propri turni di servizio e chiude la prima frazione in suo favore per 6-4. Sulla scia del set vinto, Berrettini strappa subito il servizio in apertura al russo e domina anche il secondo set grazie a un ulteriore break nel settimo game che gli consente di volare sul 5-2. Berrettini tiene poi a zero il servizio e al primo match point chiude sul 6-2.

Matteo BerrettiniGetty Images

Ai quarti di finale c'è lo statunitense Kudla

Nel prossimo turno l'azzurro affronterà lo statunitense Denis Kudla, numero 84 del Ranking Atp, che ha avuto la meglio sul francese Gael Monfils dopo una battaglia durata 2 ore e 20 minuti: 7-5, 6-7, 7-6 il punteggio a favore degli americani che nei precedenti con Berrettini è in vantaggio 3-2. L'azzurro, tuttavia, ha vinto l'ultimo scontro andato in scena sulla terra rossa di Monaco di Baviera.