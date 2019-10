Termina al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager nel torneo ATP di Stoccolma. Il tennista ligure è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco. Resta comunque una partecipazione molto positiva quella di Mager, che è stato ripescato come lucky loser e si è tolto la soddisfazione di vincere la sua partita della carriera in un main draw ATP.

Inizio di match equilibrato con il nativo di Sanremo che riesce a tenere il servizio anche comodamente. Purtroppo nel sesto game Mager ha un passaggio a vuoto e concede tre palle break consecutive allo spagnolo. La seconda è decisiva e Carreno Busta sale a condurre sul 4-2. Nel nono gioco, però, l’azzurro ha due chance di controbreak, ma Carreno annulla tutto e vince il set per 6-3.

Nel secondo set Mager è perfetto nei propri turni di servizio, ma ancora una volta non riesce a sfruttare quell’unica occasione di break lasciata da Carreno Busta nel quarto game. Si va di conseguenza al tie-break, dove il numero 35 del mondo fa valere la sua maggior esperienza e si impone per 7-2.

Le emozioni per il tennis italiano nel torneo di Stoccolma non sono ancora finite, visto che in questo momento è in campo Stefano Travaglia contro il giapponese Yuichi Sugita e poi toccherà a Fabio Fognini, testa di serie numero uno, che se la vedrà con il serbo Janko Tipsarevic.